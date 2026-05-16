Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca
El siniestro ha provocado el cierre de los carriles en sentido a Palma y aplicar el circuito alternativo por la carretera vieja de Inca
Redacción
Un motorista de unos veinte años ha fallecido y otro ha resultado herido este sábado por la tarde debido a un accidente registrado en la autopista de Inca. El siniestro se ha producido sobre las ocho y media en el kilómetro 13 de la MA-13 hacia Alcúdia, pasado Santa Maria, y ha obligado a cortar el carril en dirección a Palma desde Inca, provocando importantes retenciones de varios kilómetros.
El cierre de la carretera ha llevado a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico a habilitar un itinerario alternativo por la carretera vieja entre Palma e Inca para desviar la circulación.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
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