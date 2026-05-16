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Muere un joven motorista en un accidente que obliga a cortar la autopista de Inca

El siniestro ha provocado el cierre de los carriles en sentido a Palma y aplicar el circuito alternativo por la carretera vieja de Inca

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Mallorca.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en Mallorca. / Guardia Civil

Redacción

Un motorista de unos veinte años ha fallecido y otro ha resultado herido este sábado por la tarde debido a un accidente registrado en la autopista de Inca. El siniestro se ha producido sobre las ocho y media en el kilómetro 13 de la MA-13 hacia Alcúdia, pasado Santa Maria, y ha obligado a cortar el carril en dirección a Palma desde Inca, provocando importantes retenciones de varios kilómetros.

El cierre de la carretera ha llevado a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico a habilitar un itinerario alternativo por la carretera vieja entre Palma e Inca para desviar la circulación.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado varias ambulancias y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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