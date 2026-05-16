Detenido por golpear varios coches aparcados en Palma con un palo de golf
El individuo opuso una fuerte resistencia a los policías, que tuvieron que reducirle
Redacción
La Policía Nacional arrestó el pasado martes a un hombre que presuntamente causó daños en varios coches aparcados en una calle de la barriada de Son Canals, en Palma, al golpearlos con un palo de golf. El individuo opuso una fuerte resistencia a los agentes, que tuvieron que reducirle a la fuerza.
Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron el martes por la tarde en la barriada de Son Canals. Una mujer avisó al 091 de que había un individuo que estaba golpeando los coches aparcados con un palo de golf. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió al lugar y localizó a un hombre que correspondía a la descripción facilitada por la testigo.
Los policías le dieron el alto, pero el hombre no les hizo caso y se enfrentó a ellos, por lo que tuvieron que reducirle.
Poco después acudió la testigo, que confirmó que el detenido era el hombre que había visto golpeando los coches con un palo de golf, y señaló los vehículos afectados, que presentaban abolladuras y daños.
El individuo quedó detenido como presunto autor de los delitos de daños, resistencia y desobediencia.
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