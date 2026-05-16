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Denunciado por conducir ebrio en Palma tras dejar su coche en doble fila delante del bar

El hombre, de 71 años, arrojó un resultado de 0,41 en la prueba de alcoholemia

El coche estaba en doble fila, junto a unos contenedores.

El coche estaba en doble fila, junto a unos contenedores. / Policía Local de Palma

Redacción

Palma

La Policía Local de Palma actuó el pasado 11 de mayo, a media tarde, en la calle Colliure por una infracción de tráfico que derivó en un positivo por alcoholemia. Una unidad del Ecop (Equipo Comunitario de Proximidad) localizó un turismo mal estacionado en doble fila delante de unos contenedores de basura, ocupando el carril de circulación.

En un primer momento, los agentes formularon una denuncia por esta infracción de la normativa vial dado que el conductor se encontraba ausente. Cuando la fuerza actuante se disponía a abandonar el lugar, un hombre salió de un establecimiento cercano y se subió al turismo.

Al iniciar la marcha, los policías le dieron el alto para identificarlo. Se trataba de un español de 71 años. Los agentes observaron que presentaba síntomas de ebriedad. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de una patrulla de la Uvac (Unidad de Vehículos de Accidentes).

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Los efectivos de tráfico sometieron al conductor a la prueba de etilometría, en la cual arrojó un resultado positivo de 0,41 mg/l de aire espirado. Por este motivo, se le formuló la correspondiente denuncia administrativa por conducir superando las tasas permitidas. Finalmente, el turismo fue inmovilizado y retirado por la grúa al depósito municipal de Son Toells, ya que ninguna persona autorizada pudo hacerse cargo del mismo.

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