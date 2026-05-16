Condenados por atracar a un hombre con un cúter en la prisión antigua de Palma

Dos hombres han sido condenados hoy a uno y dos años de prisión como autores de un atraco armados con un cúter en la antigua prisión de Palma. Los dos acusados han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y han reconocido su culpabilidad a cambio de una rebaja de las penas.

El juicio se ha celebrado esta mañana en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma. Tras alcanzar el pacto con la Fiscalía, los dos hombres han admitido su culpabilidad y han sido condenados 'in voce'.

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Los hechos ocurrieron sobre las once de la noche del 12 de septiembre de 2023. Los dos hombres abordaron a otro en la prisión vieja de Palma. Mientras uno le sujetaba el otro le colocó un cúter en el cuello y le amenazó para que le diera el teléfono móvil. La víctima se zafó, pero finalmente tuvo que entregarles 60 euros que llevaba encima y sufrió lesiones leves.