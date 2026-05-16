Antonio Moreno, Baretta, un pionero en la lucha contra el tráfico de drogas en Baleares

"Era un tipo valiente. Cuando las cosas se ponían mal, y en aquella época era bastante habitual, lo querías a tu lado". Su nombre era Antonio Moreno García, pero casi nadie le llamaba así. En la Comandancia de la Guardia Civil era Baretta, apodo que traía de sus primeros destinos en puestos de la Part Forana a finales de los años setenta. Posteriormente se incorporó al entonces denominado Subgrupo Antidroga, el primer equipo especializado en la lucha contra el narcotráfico de la Guardia Civil. Apenas cinco o seis guardias que plantaron cara a los potentes clanes de narcotraficantes de la época. Antonio Moreno, Baretta, un tipo valiente, falleció ayer en Palma a los 77 años.

Nació en Granada pero vino a Mallorca de niño con su familia. Se crió en el Coll den Rabassa, se sentía profundamente mallorquín y hablaba catalán con normalidad. Se incorporó a la Guardia civil a finales de los años 70, y tras pasar por diversos puestos de la Part Forana, en 1983 se incorporó al entonces denominado Subgrupo de Antidroga.Ya le conocían como Baretta, por una popular serie de televisión de la época, porque solía llevar la misma gorra que el protagonista.

Eran los años en los que la heroína hacía estragos, y aquel grupo, del que también formaron parte agentes míticos como Tolo Gili, Ángel Sbert, José Vicente Zurdo, Pedro Toledo, Miguel Bermejo o Luis Millón, emprendió las primeras grandes actuaciones antidroga. Como la operación Bangkok, contra un clan que traía kilos de heroína a Mallorca directamente desde Tailandia, o una de las mayores aprehensiones de LSD de la época, con más de 3.000 dosis.

Antonio Moreno, Baretta, en el centro, junto a otros agentes antidroga. / DM

Con los años el Subgrupo Antidroga se convirtió en el Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) y en el actual Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA). Y Baretta siguió prestando servicio en él. La heroína decayó y fue sustituida por la cocaína y las drogas sintéticas. Antonio Moreno participó en una de las primeras grandes intervenciones de éxtasis de Baleares, con más de 30.000 pastillas.

Es imposible hacer un recuento de todas las operaciones antidroga en las que participó, o la cantidad de estupefacientes que ayudó a intervenir a lo largo de más de treinta años. En este tiempo recibió numerosas condecoraciones. Se jubiló en 2007, aunque siguió manteniendo un contacto estrecho con sus antiguos compañeros.

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En los últimos años sufrió graves problemas de salud. Falleció ayer en Palma. El velatorio se celebrará mañana domingo en el tanatorio de Bon Sosec, de cinco a ocho de la tarde.