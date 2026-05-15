La Policía sorprende a un individuo vendiendo droga a unos jóvenes en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado martes por la mañana a un hombre español que fue sorprendido cuando vendía droga a varios jóvenes en plena calle en la zona de s’Escorxador, en Palma. Una patrulla de la Policía se percató de que había un grupo de cuatro personas en la calle en actitud vigilante que aparentaban estar comprando droga. Los agentes interceptaron a los jóvenes, que admitieron que habían adquirido una dosis de ketamina. El sospechoso fue arrestado poco después y se le intervinieron diversas dosis de droga y dinero.

Los hechos, según informan fuentes policiales, ocurrieron sobre las diez de la mañana en la calle Ecónomo Francisco Jaime de Palma. Una patrulla de la Policía Nacional reparó en un grupo de jóvenes que realizaban un intercambio y se separaban. Ante las sospechas de que se había producido una venta de droga, los agentes les siguieron. Al ser interceptados, los jóvenes admitieron que acababan de comprar una dosis de ketamina.

Noticias relacionadas

Otros policías dieron alcance al supuesto vendedor. Al cachearle le encontraron diversas cantidades de marihuana, hachís, ketamina y tusi dispuestas para su venta. También llevaba 350 euros en billetes fraccionados. El individuo fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas.