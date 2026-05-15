Ingresa en prisión provisional y sin fianza el acusado de agredir sexualmente a una mujer en el Hospital Can Misses de Ibiza

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza, plaza número 2, ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por la agresión sexual a una mujer ingresada en el Hospital Can Misses de Ibiza en la madrugada del pasado lunes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB).

Además de decretar su ingreso en prisión, el juez también le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con la víctima.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada del pasado lunes, cuando una paciente ingresada en el Hospital Can Misses sufrió una presunta agresión sexual. Según confirmaron fuentes de la Policía Nacional a Diario de Ibiza, el detenido sería un hombre ajeno al centro hospitalario que habría accedido hasta la planta en la que se encontraba la víctima forzando una de las puertas del centro.

Una vez dentro, presuntamente se dirigió a la habitación y cometió la agresión sexual. La víctima se encontraba en una habitación doble y, en ese momento, su compañera de habitación estaba duchándose, según explicó el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero.

Policía Nacional

El hombre habría forzado una puerta de seguridad

Desde el Área de Salud señalaron que el presunto agresor habría forzado una puerta de seguridad para acceder al interior del hospital, aunque no precisaron cuál, al formar parte de la investigación policial.

El personal de Enfermería vio al hombre salir corriendo por los pasillos del hospital, pero no pudo darle alcance. Tras conocerse lo ocurrido, se activó el protocolo correspondiente, acudió el personal de seguridad del centro y, al tratarse de un incidente grave, se avisó directamente a la Policía Nacional.

El gerente del Área de Salud pitiusa reconoció que se trató de una situación de shock para el personal sanitario, al ser la primera vez que se producía una agresión de estas características dentro del hospital.