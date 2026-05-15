Un incendio arrasa una furgoneta en Inca
El conductor pudo salir a tiempo y en el siniestro no hubo heridos
Redacción
Palma
Un incendio arrasó ayer por la tarde una furgoneta que circulaba por una carretera de Inca. El conductor pudo salir a tiempo del vehículo, por lo que el siniestro se saldó sin daños personales.
Según informan testigos presenciales, el incidente se produjo ayer sobre las cinco de la tarde. Una furgoneta que circulaba por una de las rotondas de acceso al hospital de Inca sufrió un incendio en el motor. El conductor tuvo el tiempo justo para salir del vehículo antes de que las llamas alcanzaran en depósito de combustible y envolvieran el vehículo.
Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Mallorca, que sofocaron el fuego, y el vehículo quemado fue finalmente retirado con una grúa.
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