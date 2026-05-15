La mujer agredida sexualmente mientras estaba ingresada denunciará al Hospital Can Misses de Ibiza por falta de seguridad

La paciente de Can Misses presuntamente agredida sexualmente la madrugada del pasado lunes ha presentado ya una denuncia ante la Policía Nacional por los hechos, ocurridos mientras dormía en una habitación del centro sanitario, y tiene previsto también presentar una segunda denuncia contra el hospital público de Ibiza al considerar que la falta de seguridad generalizada en el edificio pone en peligro a trabajadores y usuarios.

Según ha explicado a Diario de Ibiza, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, un familiar de la víctima, "en el hospital entra gente continuamente para dormir en los sofás, ducharse o para lo que sea, porque se puede acceder fácilmente por varias puertas y solo hay un vigilante de seguridad por las noches para todo el edificio". Esta persona dice que ha comprobado personalmente que la puerta que da acceso al inmueble desde el aparcamiento del personal del hospital "está abierta las 24 horas del día, todos los días del año".

Desde allí se accede a un pasillo que conecta la parte antigua del centro hospitalario con la nueva mediante unas puertas correderas que, a pesar de estar aparentemente cerradas, "se pueden abrir fácilmente con las manos, sin tener que hacer ningún esfuerzo", denuncia. Para respaldar su denuncia, ha enviado a Diario de Ibiza el vídeo que acompaña a esta información, en el que se ve cómo alguien entra por esta puerta simplemente empujándola.

Sólo un vigilante por la noche

La familia de la agredida asegura que el centro sanitario solo cuenta con un vigilante de seguridad para todo el inmueble durante la noche, a pesar de que el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef), Eduardo Escudero les haya asegurado que hay dos. Según datos oficiales, el Hospital Can Misses tiene una superficie total de 72.148 metros cuadrados, entre la parte antigua (24.357 metros cuadrados) y la nueva (46.843 metros cuadrados), con un total de 382 camas instaladas, una extensión difícil de cubrir ante una emergencia con uno o dos guardias.

El gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, aseguró este jueves que el presunto agresor forzó una puerta de seguridad para acceder al centro. Explicó que la puerta principal de Can Misses se cierra a las once de la noche y que el resto de puertas cierran en torno a las ocho de la tarde, "cuando acaba normalmente la actividad". Y añadió que la Policía Nacional, que sigue investigando el caso, descubrió que el agresor no solo forzó una puerta de entrada para acceder al hospital, sino que forzó una segunda para escapar. El detalle de qué puertas fueron las afectadas no ha trascendido "porque está dentro de la investigación judicial".

El gerente de ASEF detalló que, una vez cerradas las puertas principales, el personal de seguridad realiza rondas continuas y "tiene que estar en los servicios en los que se le necesita fundamentalmente por la noche, como el servicio de Urgencias o en aquellos en los que hay algún incidente que puedan solucionar sin avisar a otros cuerpos de seguridad".

Tratada por un psicólogo

En cuanto a la asistencia recibida por la paciente, de 69 años y que se encuentra ingresada desde hace cerca de un mes para recibir tratamiento paliativo por un cáncer de colon, sus familiares confirman que está siendo tratada por un psicólogo y un psiquiatra, pero esta atención no se ha facilitado a raíz del suceso, sino que ya estaba vigente desde que recibió el diagnóstico de su enfermedad: "No se nos ha ofrecido nada nuevo, porque ya lo teníamos". Asimismo, critican que Escudero fue a visitarla "por la noche, después de dar la rueda de prensa para informar a los medios, no antes, y seguramente lo hizo por obligación al ver la relevancia que había tomado el caso".

En el caso del personal de planta que atiende desde hace semanas a la mujer, solo tienen palabras de agradecimiento por el "magnífico trato" que recibe tanto ella como sus acompañantes.

Los despreciables hechos ocurrieron durante la noche del domingo al lunes 4 de mayo. Sobre las tres de la madrugada, un hombre accedió a la habitación de la víctima, se acercó a su cama y le realizó tocamientos de carácter sexual. Cuando la mujer hizo amago de alcanzar el botón de ayuda del que disponen todos los ingresados para llamar a las enfermeras, el agresor la amenazó diciendo: "Si tocas el botón, te mato". Aun así, la agredida lo pulsó y el hombre salió corriendo por los pasillos, logrando alcanzar el exterior del hospital sin poder ser interceptado.

Sospechoso detenido

El lunes por la mañana acudieron al hospital los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional, que tomaron declaración a la víctima y le mostraron cinco fotografías de sospechosos que coincidían con la descripción dada por la mujer: adulto de unos treinta años, barba y camisa de cuadros. Ella reconoció al presunto agresor, que fue posteriormente detenido y que, según los indicios, podría ser uno de los habitantes de las chabolas que todavía quedan en los alrededores del centro sanitario.

Esa misma mañana tuvo una videollamada con la jueza encargada del caso, ante la cual presentó una denuncia por los hechos y a la que comunicó su intención de presentar una segunda denuncia contra el hospital "por la política de puertas abiertas malentendida" de la instalación, donde existe un claro "descontrol de entradas, salidas y paseos a todas horas que no es ni normal ni aceptable", critica este familiar que ha accedido a hablar con Diario de Ibiza.

La paciente ha sido trasladada a una habitación individual, "no a raíz de esto, sino porque ya lo habíamos solicitado hace tiempo y, o ha coincidido o simplemente han apresurado el trámite", lamentan sus familiares, que aseguran que tras la agresión, la mujer no solo tiene que lidiar con su complicado pronóstico de salud, sino que no quiere dormir por las noches por temor a que se repita un suceso similar.