El detenido por pegar una paliza a un anciano en Campos, libre con una orden de alejamiento

El hombre español de 39 años que ayer fue arrestado por la Guardia Civil por propinar una paliza a un anciano de 93 años en Campos ha quedado en libertad con cargos esta mañana tras prestar declaración en el juzgado de guardia, que le ha impuesto una orden que le impide acercarse a la víctima. Al parecer el individuo, que carecía de antecedentes policiales, sufre una adicción a la droga.

El sospechoso fue detenido ayer tras una larga investigación de la Guardia Civil como presunto autor del violento robo que sufrió un anciano de 93 años el pasado día 17 de abril por la noche en plena calle de Campos. La víctima, que había salido a dar un paseo, fue abordada por un individuo, que le exigió que le entregara el dinero que llevaba. Cuando el anciano se negó, el ladrón trató de arrebatarle la bandolera que llevaba. A consecuencia del tirón la víctima cayó al suelo, y entonces recibió puñetazos y patadas. Finalmente el ladrón se llevó la bolsa, que contenía un teléfono móvil y diez euros.

La víctima tuvo que recibir asistencia médica a consecuencia de la agresión. El suceso provocó una gran indignación en Campos, ya que la víctima es un vecino muy conocido y apreciado.

La Guardia Civil realizó numerosas gestiones que permitieron identificar al presunto autor, un español de 39 años residente en Palma. Los agentes llevaron a cabo un operativo especial que finalmente permitió detenerle ayer, y esta mañana le han puesto a disposición del juzgado de guardia de Manacor.

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Según fuentes cercanas al caso, el detenido no tenía antecedentes policiales, y habría declarado que sufre una grave adicción a la droga. El juez de guardia le ha dejado en libertad con cargos, aunque le ha impuesto una orden que le prohíbe acercarse a la víctima.