Detenido por pegar una paliza a un anciano de 93 años para robarle en Campos

La Guardia Civil arrestó ayer a un hombre de 39 años, presunto autor del violento asalto que sufrió un anciano de 93 años el pasado 17 de abril en Campos. El delincuente arrojó al suelo y propinó repetidos puñetazos y patadas a la víctima para quitarle una bandolera donde llevaba un teléfono móvil y diez euros. El atraco provocó una gran indignación en la localidad, donde la víctima es muy conocido.

Tras el asalto, ocurrido en la noche del 17 de abril en la calle des Tren, en Campos, los investigadores de la Guardia Civil llevaron a cabo numerosas gestiones que permitieron identificar al sospechoso, un hombre de 39 años residente en Palma. Finalmente establecieron un operativo especial que condujo ayer a su detención.

El detenido ha sido puesto hoy por la mañana a disposición del juzgado de guardia de Manacor.

El violento asalto ocurrió sobre las nueve de la noche del pasado 17 de abril en la calle des Tren, en Campos. La víctima, un hombre de 93 años muy conocido en la localidad, estaba dando un paseo cuando fue abordado por el delincuente, que le exigió que le diera el dinero que llevaba.

El anciano se negó y el asaltante reaccionó con una gran violencia. Le dio un tirón a la bandolera que llevaba la víctima, tan fuerte que le derribó. Cuando el anciano estaba en el suelo le propino repetidos puñetazos y patadas, hasta que finalmente logró arrebatársela., En su interior llevaba un teléfono móvil y diez euros.

El asaltante se escapó y dejó en el suelo a la víctima, que sufrió diversas lesiones por los golpes y tuvo que recibir asistencia médica.

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El robo provocó una enorme indignación en Campos, donde el anciano es muy conocido y apreciado. La alcaldesa de Campos, Xisca Porquer, expresó públicamente su apoyo al vecino y a su familia y exigió la máxima contundencia contra el asaltante. “No podemos tolerar ni normalizar situaciones como esta”, afirmó.