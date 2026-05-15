Detenido en Palma un delincuente con una bolsa preparada para cometer hurtos
Una patrulla de la Policía Local interceptó al individuo cuando trató de eludirles
Redacción
La Policía Local de Palma arrestó el pasado lunes a un delincuente habitual, con una orden judicial de búsqueda en vigor, que llevaba una bolsa de plástico forrada con planchas de aluminio, el sistema utilizado para cometer hurtos en comercios sin activar las alarmas. Los agentes interceptaron al individuo al sospechar de su conducta, cuando trató de esquivarles al verles en la calle.
Según informa la Policía Local de Palma, sobre las diez y veinte de la noche del lunes, una patrulla del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) se fijó en un hombre que iba por la calle Nicolau de Pacs, y que al verles intentó evitarles. Los agentes le interceptaron y al identificarle comprobaron que tenía una orden judicial de arresto por un delito de hurto.
Además, al registrarle descubrieron que llevaba una bolsa de plástico forrada en su interior por planchas de aluminio, un sistema que utilizan los ladrones para sustraer prendas de comercios sin que salten las alarmas.
El hombre, marroquí de 28 años que cuenta con tres antecedentes anteriores en su historial, quedó detenido y fue traspasado a la Policía Nacional.
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