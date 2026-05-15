Detenido por herir a una turista con una botella rota durante un atraco en la Playa de Palma

Una patrulla de la Policía Nacional arrestó en la madrugada del sábado a un individuo que asaltó a una joven turista armado con una botella rota y le causó varios cortes en una mano en plena calle de la Playa de Palma. El atraco fue presenciado por los agentes, que acudieron de inmediato en auxilio de la víctima y redujeron al delincuente.

Según informan desde la Policía Nacional, el violento asalto ocurrió sobre las tres de la madrugada en una zona de ocio nocturno de la Playa de Palma. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) que estaba de servicio en la zona reparó en un individuo, que mostraba una conducta sospechosa. El hombre deambulaba entre los grupos de turistas y parecía que se disponía a robar a alguno de ellos. Los policías siguieron a distancia al hombre sin perderle de vista, y le vieron cuando abordaba a una turista joven.

Primero metió la mano en los bolsillos de la chica mientras le espetaba: "¿Dónde tienes el dinero?". La joven, al darse cuenta de que intentaba robarle, le dio un empujó para quitárselo de encima y el individuo cayó al suelo. Entonces cogió una botella de vidrio, la rompió contra la acera y atacó con ella a la chica, que sufrió varios cortes en la mano al protegerse.

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Los policías fueron corriendo en su ayuda y redujeron al asaltante, que quedó detenido por un delito de robo con violencia y lesiones. La víctima, que sangraba mucho por la mano, tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir asistencia.