Tribunales
Condenado por ciberacoso sexual a una adolescente de Palma a la que conoció en un videojuego
El acusado envió envió numerosos mensajes de móvil a la menor para ofrecerle dinero a cambio de sexo
Acepta pagar una multa de 2.160 euros e indemnizar a la perjudicada con otros mil
Un hombre residente en Madrid ha sido condenado por ciberacoso sexual a una adolescente de Palma. El acusado conoció a la víctima, que tenía 14 años, en un videojuego y le envió numerosos mensajes de WhatsApp durante semanas en las que le ofrecía dinero y regalos a cambio de mantener relaciones sexuales. El procesado reconoció los hechos en el juicio celebrado ayer y aceptó pagar una multa de 2.160 euros e indemnizar a la víctima con otros mil después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que solicitaba inicialmente tres años de cárcel. La magistrada dictó sentencia en el acto.
Los hechos ocurrieron a finales de 2020. El acusado y la víctima coincidieron en el videojuego Fortnite, empezaron a chatear e intercambiaron sus números de teléfono. Ambos empezaron entonces a conversar a través de WhatsApp. La adolescente le pidió 155 euros para comprarse un teléfono móvil, el acusado aceptó y a partir de ahí empezó a hacerle comentarios y proposiciones sexuales, insistiendo en citarse.
Durante estas charlas, el acusado llegó a decirle que le daría la píldora del día después para que no se quedara embarazada. "Te doy 500 euros por follar", le escribió en una ocasión. También le reprochaba que buscara excusas para no verse en persona: "Como novia eres una basura". El hombre era consciente de que la víctima era menor de edad, como él mismo reconoció en la vista oral.
El caso fue finalmente denunciado por los padres de la adolescente y el acusado fue identificado e imputado en el proceso abierto en un juzgado de instrucción de Palma. La Fiscalía le acusó de un delito de ciberacoso sexual a menores y reclamó inicialmente para él una condena de tres años de prisión. La pena fue rebajada a una multa de 2.160 euros tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre el ministerio público y la defensa del acusado, quien dio el visto bueno al pacto.
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