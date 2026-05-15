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Buscan a un hombre desaparecido en Son Ferrer, en Calvià

Sus familiares no tienen noticias suyas desde el domingo

Gustavo Fernando M.M.

Gustavo Fernando M.M. / Sos Desaparecidos

Redacción

Palma

Los familiares de Gustavo Adolfo M.M., un vecino de Son Ferrer, en Calvià, de 51 años, han solicitado colaboración para localizarle, ya que no tienen noticias suyas desde el pasado domingo. La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una nota alertando del caso.

Gustavo Adolfo mide 1,70 metros de altura, usa gafas graduadas y el día de su desaparición vestía pantalones y chaqueta negra. Si alguien le localiza puede contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062.

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