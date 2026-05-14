Prisión permanente para el hombre que mató a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi

El jurado popular ha dejado a Vitor Aníbal Temporao Martins a las puertas de una condena de prisión permanente revisable. El veredicto hecho público esta tarde declara al hombre que mató a patadas a su exsuegra, Erika Rohrig, autor de un delito de asesinato con alevosía, ensañamiento y motivación machista. Considera además que se aprovechó de la "extrema fragilidad" de la víctima, uno de los supuestos previstos en la ley para aplicar la prisión permanente revisable.

Tras la lectura del veredicto en la Audiencia Provincial de Palma, la Fiscalía, que solicitaba 25 años de prisión, se ha adherido a la petición de la acusación particular, ejercida por la hija de la víctima, que desde el primer moneto reclamó la cadena perpetua. Las dos acusaciones reclaman una indemnización de 300.000 euros.