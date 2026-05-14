Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma

Uno de los miembros del tribunal popular que juzga el crimen de la Colònia de Sant Jordi ha abandonado su puesto por las malas condiciones del hotel donde la ha alojado el ministerio de Justicia. La mujer presentó un escrito en el que denunciaba la suciedad del establecimiento, la falta de medidas para proteger su identidad y las dificultades para que le dieran comida adecuada para la celiaquía que padece. Ante esta situación, el magistrado que preside la vista oral ha considerado que se trata de una causa justificada para excusarla, dado que estas condiciones suponen una grave dificultad para desempeñar su labor. Desde ayer, su puesto en el jurado lo ocupa uno de los suplentes que ha presenciado el juicio para actuar ante este tipo de incidencias.

La mujer reside en Menorca y tuvo que desplazarse a Palma el pasado viernes para asistir a la selección de los miembros del jurado. Fue finalmente seleccionada para formar parte del tribunal popular y el ministerio de Justicia le asignó el alojamiento en un hotel de tres estrellas de la zona de Can Pastilla. El martes, la mujer presentó una instancia en las oficinas del Tribunal del Jurado para quejarse por las condiciones del establecimiento. Por un lado, relata que la habitación estaba sucia, con una falta de mantenimiento evidente, y que encontró arena de playa en la nevera del minibar. Cuando se quejó y pidió que limpiaran su estancia, desde el establecimiento alegaron que tienen poco personal.

Magdalenas para cenar

El escrito refleja además una flagrante vulneración de la protección de datos personales. La mujer explica que en la entrada del comedor había una lista de huéspedes en el que, junto a su nombre y apellidos, quedaba constancia de que era miembro de un jurado popular y cuál era su habitación. También denuncia que no pusieron a su disposición alimentos aptos para su celiaquía, de la que había advertido previamente. Cuando el lunes por la noche fue a cenar y preguntó por su comida, le dieron una cesta llena de magdalenas sin gluten y pan. Y añadió que no había opciones para celíacos en el bufé libre que ofrece el hotel a los huéspedes. La afectada lamenta que no se le haya ofrecido un lugar decente para descansar durante su estancia en Palma para ejercer como jurado y pidió que se tomara nota de esta situación para futuros juicios con personas desplazadas a Mallorca desde otros puntos de Balears.

Tras recibir esta instancia, el magistrado que preside la vista oral ha optado por excusarla de continuar desempeñando su labor en el jurado popular. El juez entiende que se trata de una situación que le impide actuar de manera eficaz y le ha permitido abandonar su puesto y regresar a Menorca antes de que finalice la vista oral. Ayer, antes de comenzar la sesión del juicio, el magistrado anunció que la mujer sería sustituida por uno de los dos miembros suplentes del jurado, que han presenciado todo el juicio para estar disponibles en caso necesario. El suplente ejerció ya como titular en la última sesión y a partir de hoy participará en la deliberación del objeto del veredicto.