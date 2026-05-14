Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio atasco Vía de CinturaAlquileres pisos asequiblesConfinadas norovirus cruceroCentro de control de vuelosRafa NadalRCD Mallorca
instagramlinkedin

Dos denunciados por aparcar en plazas para discapacitados de un centro comercial de Palma con tarjetas de otras personas

La Policía Local comprobó que ninguno de los titulares estaba presente y recuerda que estos documentos son personales e intransferibles

Los vehículos que fueron denunciados por la Policía Local de Palma.

Los vehículos que fueron denunciados por la Policía Local de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos conductores por aparcar en plazas reservadas para discapacitados de un centro comercial de la ciudad utilizando las tarjetas de otras personas.

Según ha informado hoy el cuerpo policial, los agentes comprobaron que los titulares de las autorizaciones no estaban en los vehículos. Además, uno de los documentos no era original, sino una fotocopia. La Policía Local recuerda que la tarjeta de personas con movilidad reducida que permite estacionar en las plazas reservadas es personal e intransferible y solo es válida si el titular está presente.

Noticias relacionadas

Los policías redactaron sendas denuncias por el uso fraudulento de las tarjetas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Centro comercial
  • discapacitados
  • Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
  2. La promotora que construirá 166 alquileres 'asequibles' en Palma los alquila en Madrid por hasta 1.800 euros al mes
  3. El Govern confirma que docentes sin el requisito del catalán podrán ser funcionarios de carrera pero sin participar en concursos de traslado
  4. El problema es que ustedes tienen casa en Mallorca
  5. La Federació Balear de Balconing inaugura la temporada turística con el primer herido del año
  6. Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma
  7. Una alumna de Derecho de la UIB, herida al caerle encima una ventana de su aula
  8. Sineu recupera el control urbanístico de su casco histórico, que podrá albergar más hoteles

Dos denunciados por aparcar en plazas para discapacitados de un centro comercial de Palma con tarjetas de otras personas

Dos denunciados por aparcar en plazas para discapacitados de un centro comercial de Palma con tarjetas de otras personas

Condenado a seis años de prisión por atracar y apuñalar a un joven en Sineu que iba a comprarle droga

Condenado a seis años de prisión por atracar y apuñalar a un joven en Sineu que iba a comprarle droga

Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma

Un miembro del jurado popular abandona el juicio por las malas condiciones de su hotel en Palma

Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a una excursionista con una lesión en un tobillo en Escorca

Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a una excursionista con una lesión en un tobillo en Escorca

Una alumna de Derecho de la UIB, herida al caerle encima una ventana de su aula

Un incendio destruye por completo cuatro chabolas junto a la Vía de Cintura y provoca un gran atasco

Investigan a un joven por adelantar por el arcén en la carretera de sa Pobla

Investigan a un joven por adelantar por el arcén en la carretera de sa Pobla

Un motorista, muy grave al chocar contra un muro en Establiments, en Palma

Un motorista, muy grave al chocar contra un muro en Establiments, en Palma
Tracking Pixel Contents