Dos denunciados por aparcar en plazas para discapacitados de un centro comercial de Palma con tarjetas de otras personas

La Policía Local de Palma ha denunciado a dos conductores por aparcar en plazas reservadas para discapacitados de un centro comercial de la ciudad utilizando las tarjetas de otras personas.

Según ha informado hoy el cuerpo policial, los agentes comprobaron que los titulares de las autorizaciones no estaban en los vehículos. Además, uno de los documentos no era original, sino una fotocopia. La Policía Local recuerda que la tarjeta de personas con movilidad reducida que permite estacionar en las plazas reservadas es personal e intransferible y solo es válida si el titular está presente.

Noticias relacionadas

Los policías redactaron sendas denuncias por el uso fraudulento de las tarjetas.