Condenado a seis años de prisión por atracar y apuñalar a un joven en Sineu que iba a comprarle droga

Un juzgado de Palma ha condenado a seis años de cárcel a un acusado de 23 años, de nacionalidad española, por atracar y apuñalar a un joven en Sineu, que había quedado con él para comprarle droga. Mientras que el otro acusado, defendido por el abogado Miguel Ángel Ordinas, para el que pedían ocho años de cárcel ha sido absuelto al no quedar acreditada su participación en el asalto ni en la agresión con arma blanca.

Los hechos por los que un procesado ha sido condenado por la Plaza cinco de la Sección de lo Penal de Tribunal de Instancia de Palma ha condenado a este joven ocurrieron sobre las nueve de la noche del 25 de octubre de 2025 en Sineu. La víctima se encontraba cenando previamente con su pareja y una amiga y decidieron comprar marihuana. A través del grupo de WhatsApp 'Mercapalma' contactó con el ahora condenado. Ambos concertaron un encuentro en la estación de tren de la localidad. El asaltante le dijo que volvería más tarde debido a que había advertido presencia policial por la zona.

La víctima esperó al lugar y sobre las nueve y media de la noche regresó el asaltante a ese punto. Entonces el atracador le instó a dirigirse a otro lugar, En concreto salieron de la plaza, enfilaron un callejón y fueron a parar a la calle Salou de dicho municipio. Una tercera persona, no identificada, que estaba encapuchada, se encontraba también en el lugar. El asaltante esgrimió un cuchillo y se lo puso en la garganta al joven, al tiempo que le exigía que le entregara todas sus pertenencias. El delincuente le persiguió y le asestó dos cuchilladas en la zona lumbar. El encapuchado se aprovechó de que el afectado estaba en el suelo para arrancarle del cuello dos cadenas de oro, valoradas en 4.500 euros, de un fuerte tirón.

Como consecuencia de las cuchilladas recibidas, la víctima fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario donde le suturaron las dos heridas. Estas le ocasionaron un día de perjuicio grave y 19 de perjuicio básico. Esto le dejó de secuela una cicatriz valorada en un punto de perjuicio estético.

"Le sonaba"

Durante el juicio, el denunciante afirmó no haber visto con claridad al segundo procesado. Aunque dijo que "le sonaba" tras haberle preguntado en Instagram si era él. También dijo que sabía que el condenado vivía junto al ahora absuelto y afirmó que le acusó porque en la hoja de citación de la vista oral aparecía su nombre junto al otro encausado. En sus declaraciones a la Guardia Civil, el denunciante afirmó que había ido a Sineu a vender unos collares, pero luego admitió que trataba de ocultar que pretendía comprar droga.

La sentencia establece para el único condenado una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de robo con violencia. También prohíbe a este aproximarse a la víctima a menos de 300 metros o comunicarse con ella durante nueve años. Mientras que por el delito de lesiones le condena a un año y medio de cárcel y con una prohibición de acercarse a menos de 300 metros al denunciante y comunicarse con él durante cuatro años. Por lo que respecta a la responsabilidad civil, la resolución judicial determina que sea indemnizado con 2.050 euros por las lesiones causadas y con 4.500 euros por el valor de las dos cadenas de oro sustraídas.