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Los Bombers de Palma recuerdan a Miquel Ballester, su compañero fallecido en Lleida en 2008

Los efectivos de guardia en los parques Central, Sa Teulera y Playa guardan un minuto de silencio

Los bomberos de guardia en el Parc Central, durante el minuto de silencio.

Los bomberos de guardia en el Parc Central, durante el minuto de silencio. / Bombers de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Palma que estaban de servicio ayer en los tres parques de la ciudad guardaron un minuto de silencio en memoria de Miquel Ballester, fallecido en 2008 durante un accidente mientras realizaba un curso de rescate en aguas bravas en Lleida. "El cuerpo de Bombers de Palma no te olvida", publicó el organismo en las redes sociales.

Minuto de silencio en el parque de sa Teulera.

Minuto de silencio en el parque de sa Teulera. / Bombers de Palma

Miquel Ballester tenía 42 años cuando falleció, el 13 de mayo de 2008, ahogado mientras participaba en un cursillo especializado de rescate en aguas bravas en la localidad de Llavorsí, en Lleida. Desde entonces, cada año, los efectivos que están de guardia esa fecha le recuerdan guardando un minuto de silencio en los tres parques de la ciudad, el Central, sa Teulera y Playa.

Los bomberos de guardia en el parque de la Playa de Palma.

Los bomberos de guardia en el parque de la Playa de Palma. / Bombers de Palma

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