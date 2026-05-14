Los Bombers de Palma recuerdan a Miquel Ballester, su compañero fallecido en Lleida en 2008

Los Bombers de Palma que estaban de servicio ayer en los tres parques de la ciudad guardaron un minuto de silencio en memoria de Miquel Ballester, fallecido en 2008 durante un accidente mientras realizaba un curso de rescate en aguas bravas en Lleida. "El cuerpo de Bombers de Palma no te olvida", publicó el organismo en las redes sociales.

Minuto de silencio en el parque de sa Teulera. / Bombers de Palma

Miquel Ballester tenía 42 años cuando falleció, el 13 de mayo de 2008, ahogado mientras participaba en un cursillo especializado de rescate en aguas bravas en la localidad de Llavorsí, en Lleida. Desde entonces, cada año, los efectivos que están de guardia esa fecha le recuerdan guardando un minuto de silencio en los tres parques de la ciudad, el Central, sa Teulera y Playa.