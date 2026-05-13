La Policía desmantela dos puntos de venta de droga en Son Gotleu, en Palma

La Policía Nacional llevó a cabo el pasado martes dos operaciones simultáneas en la barriada de Son Gotleu, en Palma, que permitieron desmantelar dos puntos de venta de drogas. En la doble intervención los agentes se incautaron de 250 gramos de hachís, medio kilo de marihuana y varias dosis de cocaína.

El Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaban tiempo investigando dos domicilios muy próximos entre sí, en la barriada de Son Gotleu, donde presuntamente se traficaba con droga. Los agentes mantuvieron una serie de dispositivos de vigilancia en los alrededores de estas viviendas y constataron la afluencia de compradores, que adquirían hachís, marihuana y cocaína.

Con toda esta información se puso en marcha un operativo simultáneo a las cuatro y media de la tarde del pasado martes. Los investigadores, con el apoyo de agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), irrumpieron en los domicilios para realizar sendos registros con autorización judicial. La doble operación se saldó con la detención de cuatro personas y la intervención de 250 gramos de hachís, medio kilo de marihuana, diversas cantidades de cocaína, dinero y útiles para la manipulación de la droga.

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El hachís, la marihuana y parte del dinero intervenido. / CNP

La Policía recuerda que en la lucha contra el narcotráfico es esencial la colaboración ciudadana. Las informaciones sobre puntos de venta de droga se pueden facilitar de forma anónima en el correo antidroga@policia.es o a través de la página web www.policia.es. También mediante los delegados policiales de participación ciudadana o el 091.