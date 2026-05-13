Un motorista, muy grave al chocar contra un muro en Establiments, en Palma

Un motorista de 55 años ha resultado gravemente herido este mediodía al chocar contra un muro a la altura de la iglesia de Establiments, en Palma. La víctima ha sido evacuada en ambulancia al hospital de Son Espases, que ha activado el código Politrauma, especial para casos de accidentes con lesiones severas.

El accidente, según informa el 061, ha ocurrido sobre las dos menos veinte del mediodía en la travesía de Establiments, a la altura de la iglesia. El hombre circulaba en moto y se ha estrellado contra un muro, sin que según las primeras informaciones hubiera otros vehículos implicados.

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El hombre, de 55 años, ha sufrido un politraumatismo severo. Una ambulancia le ha estabilizado y le ha trasladado a urgencias de Son Espases, que ha activado el código Politrauma, especial para accidentados de gravedad. La Policía Local de Palma ha abierto diligencias para determinar las causas del siniestro.