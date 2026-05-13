Investigan a un joven por adelantar por el arcén en la carretera de sa Pobla

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han investigado a un joven de 20 años por un delito de conducción temeraria por realizar una peligrosa maniobra el pasado 18 de marzo, cuando adelantó por la derecha a otro vehículo ocupando un carril de aceleración y el arcén, y al incorporarse a la vía se cruzó con otros vehículos que tuvieron que frenar bruscamente para evitar la colisión.

Según informa la Guardia Civil, el incidente ocurrió a las nueve de la noche del 18 de marzo en la carretera Palma-Alcúdia, a la altura de sa Pobla. El vehículo investigado circulaba a gran velocidad junto a otros coches, y adelantó por la derecha utilizando un carril de aceleración y llegando a ocupar el arcén. Se incorporó al carril de forma brusca y obligó a otros conductores a realizar una frenada de emergencia para evitar la colisión.

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La maniobra fue grabada por la cámara de un chófer profesional. Tras recibir la denuncia y las imágenes, la Guardia Civil de Tráfico logró identificar al conductor, que quedó investigado por un delito de conducción temeraria