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Investigan a un joven por adelantar por el arcén en la carretera de sa Pobla

El conductor presuntamente puso en riesgo a los ocupantes de otros vehículos, por lo que está imputado por un delito de conducción temeraria

Un agente de la Guardia Civil revisa las imágenes de la maniobra.

Un agente de la Guardia Civil revisa las imágenes de la maniobra. / Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han investigado a un joven de 20 años por un delito de conducción temeraria por realizar una peligrosa maniobra el pasado 18 de marzo, cuando adelantó por la derecha a otro vehículo ocupando un carril de aceleración y el arcén, y al incorporarse a la vía se cruzó con otros vehículos que tuvieron que frenar bruscamente para evitar la colisión.

Según informa la Guardia Civil, el incidente ocurrió a las nueve de la noche del 18 de marzo en la carretera Palma-Alcúdia, a la altura de sa Pobla. El vehículo investigado circulaba a gran velocidad junto a otros coches, y adelantó por la derecha utilizando un carril de aceleración y llegando a ocupar el arcén. Se incorporó al carril de forma brusca y obligó a otros conductores a realizar una frenada de emergencia para evitar la colisión.

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La maniobra fue grabada por la cámara de un chófer profesional. Tras recibir la denuncia y las imágenes, la Guardia Civil de Tráfico logró identificar al conductor, que quedó investigado por un delito de conducción temeraria

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