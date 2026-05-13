El hombre que mató a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi: "Si he sido yo, no lo recuerdo"

Vitor Aníbal Temporao, el hombre que mató a patadas a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024, no ha ofrecido en su declaración en el juicio una versión alternativa sobre lo ocurrido. "Si he sido yo, no lo recuerdo", ha resumido. La única explicación que ha dado apunta a que no era consciente de lo que hacía: "Sé que estaba de pie, tuve una sensación muy extraña de estar como saliendo de una pesadilla. Miré abajó y vi un bulto con sangre", ha contado. Según su versión, tuvo "una reacción de pánico" y fue a coger su teléfono móvil para "llamar a la Policía".

El acusado ha reconocido la conflictiva relación que mantenía con la víctima y la hija de esta, su expareja. "Me había dado a entender que quería que me fuera de la casa, pero ella era perfectamente consciente que no tenía a dónde ir", ha afirmado. Respecto a su excompañera ha afirmado que "estaba como poseída" y ha llegado a decir que quiso someterle a una "castración química", sin entrar en detalles. Finalmente, a preguntas de su abogado, ha alegado que el día del crimen estaba ebrio. "Bebí una botella de vino tinto y cuatro o cinco cervezas", ha dicho.

Tras su declaración, la Fiscalía ha anunciado que eleva su petición de condena a 25 años de prisión por un delito de asesinato frente a los 20 que solicitaba inicialmente. La acusación particular ha mantenido su reclamación de prisión permanente revisable y la defensa ha solicitado que se aprecie una atenuante de intoxicación etílica.

"Una persona diabólica"

La fiscal, en su informe final, ha definido al acusado como "una persona diabólica, malísima" y ha pedido al jurado popular "que no les tiemble el pulso" para imponerle una condena dura. Ha destacado que no hay dudas sobre que el autor del crimen fue Vitor Anibal Temporao y ha considerado probado que la víctima, de 74 años, no tuvo opción de defenderse. "Pudo hacer con ella lo que le dio la gana. La tiró al suelo y cuando estaba indefensa" le dio numerosas patadas, ha señalado. "Lo hizo todo a placer", ha asegurado para defender que hay una agravante de alevosía. También ha señalado que, a su entender, el procesado actuó con "ensañamiento". "Una vez en el suelo, ¿por qué no acabó con su vida en dos minutos, porque estuvo dándole patadas superfuertes durante 15 minutos? Porque quería hacerla sufrir, que muriera poco a poco".

"Poco se puede hacer ya por doña Erika. Usted son los únicos que pueden hacer algo: justicia", ha dicho La abogada de la hija de la víctima, que ejerce la acusación particular. En su alegado ha considerado que el acusado actuó "cruelmente y con un ensañamiento que fue especialmente brutal". "Torturó a una mujer hasta la muerte. Era muy vulnerable por su edad y sus problemas de salud", ha señalado para justificar su petición de prisión permanente revisable.

Machismo

La letrada ha apuntado también que el crimen se produjo por "razones de género". "La mató porque era una mujer. Ella y su hija habían decidido decir basta", ha expuesto. "El género es el verdadero móvil del señor Temporao. Quiso castigar a mujeres que le estaban poniendo un límite y escogió a la débil como persona cruel y sin piedad. Con la muerte de la madre castigaba también a la hija". De este modo, ha pedido al jurado popular que aprecie una circunstancia agravente de género.

Temporao ha interrumpido a su abogado cuando este iniciaba su alegato. "Pido la absolución siguiendo sus instrucciones", ha dicho el letrado. "¡Mentira!", ha gritado el acusado, que ha sido apercibido por el magistrado que preside la vista. Tras este incidente, el abogado ha señalado que en cualquier caso no concurre la alevosía. "Que fuera una persona vulnerable por sus padecimientos físicos no da pie a la alevosía porque no se ha acreditado que el señor Temporao fuera conocedor de esas circunstancias", ha dicho. Por otro lado, ha pedido que se aplique una atenuante de intoxicación etílica.

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"Quiero una justicia justa. Si realmente he sido yo, que sea condenado pero no como asesinato", ha dicho Temporao en su turno de última palabra. El jurado popular recibirá mañana el objeto del veredicto y quedará incomunicado para empezar a deliberar.