Gran atasco por el incendio de unas chabolas junto a la Vía de Cintura

Un aparatoso incendio en unas chabolas junto a la Vía de Cintura ha provocado un gran atasco del tráfico en sentido Andratx. Dotaciones de Bombers de Palma han acudido a sofocar las llamas. También se han movilizado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Palma. Por fortuna no ha habido que lamentar víctimas.

El fuego se ha iniciado sobre las 15.30 horas en un asentamiento situado en las inmediaciones del polideportivo Germans Escalas y la Vía de Cintura. Las llamas han afectado a matorrales y a los restos de una chabola. En apenas unos minutos, una espesa humareda se ha extendido a la Vía de Cintura. El tráfico en sentido Andratx se ha visto colapsado y se han originado retenciones de grandes dimensiones.

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Colapso circulatorio

Además del colapso circulatorio, el incendio de las chabolas se ha extendido a la Vía de Cintura y ha causado una gran expectación y un embotellamiento de considerables dimensiones. De hecho numerosos curiosos se han subido al puente para contemplar las evoluciones de los bomberos en sus esfuerzos por sofocar las llamas en el menor tiempo posible. Hasta el momento se desconoce por completo el origen del fuego.