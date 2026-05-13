La Fiscalía pide nueve años de cárcel a un hombre por abusos sexuales y malos tratos a su hijastra en Palma

La Fiscalía pide nueve años de prisión para un hombre acusado de abusos sexuales y malos tratos a su hijastra en Palma. El acusado supuestamente agredía e insultaba de forma habitual a la menor cuando tenía entre 10 y 15 años y en una ocasión, además, la sometió a tocamientos. La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar hoy una vista previa del juicio.

Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2022, según detalla el ministerio público en su escrito de conclusiones provisionales. El acusado, de nacionalidad colombiana, desde que empezó la convivencia con la menor "inició una actitud continua de control, menosprecio, humillación y agresiones físicas, psíquicas y sexuales" hacia ella, señala la Fiscalía. El hombre la insultaba y menospreciaba de manera habitual y la obligaba a realizar todo tipo de labores domésticas. Además, le propinaba bofetones y la azotaba con un cinturón.

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La menor denunció además que, en una ocasión, cuando tenía entre 10 y 11 años, su padrastro aprovechó que se habían quedado solos en la vivienda familiar para abusar sexualmente de ella. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la víctima con 10.000 euros por los daños morales.