Detenido en Palma por meter a la fuerza a una chica en una furgoneta y agredirla sexualmente

Un individuo presuntamente introdujo a la fuerza a una chica en su furgoneta en el Paseo Marítimo de Palma el pasado domingo de madrugada y la sometió a tocamientos sexuales. El hombre circuló a gran velocidad para que la víctima no pudiera bajarse del vehículo. Finalmente se tuvo que parar en un semáforo en rojo, momento que la joven aprovechó para huir. El rapto fue presenciado por los ocupantes de un coche que fueron tras la furgoneta y auxiliaron a la mujer.

Según la información de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo en el Paseo Marítimo de Palma. Una joven turista que salía de un local de ocio nocturno y se dirigía a su hotel fue abordada por un individuo que se bajó de una furgoneta, la agarró del brazo y la metió a la fuerza en el interior del vehículo.

El hombre arrancó y circuló a gran velocidad por el Paseo Marítimo, por lo que la joven, sentada en el asiento del copiloto, no podía bajar. Durante la marcha la sometió a tocamientos sexuales.

El conductor tuvo que pararse en un semáforo rojo y a su lado se detuvo un coche con dos ocupantes, que habían presenciado el rapto y los habían seguido para auxiliar a la chica. La joven logró salir del vehículo mientras el agresor se escapaba. Pero los testigos llegaron a hacer una foto de su matrícula.

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La joven presentó una denuncia ante la Policía Nacional, y la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) inició una investigación que condujo a la detención, unas horas después, del sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual.