Rescates de montaña
Bombers de Mallorca rescatan en helicóptero a una excursionista con una lesión en un tobillo en Escorca
La víctima ha sido evacuada en la aeronave a Son Espases, donde ha quedado ingresada
Bombers de Mallorca han rescatado a mediodía de este miércoles a una excursionista, que había sufrido una lesión en un tobillo cuando se encontraba en una zona de difícil acceso de Escorca. La víctima ha sido evacuada en el helicóptero del Cuerpo, La Milana, hasta el hospital Son Espases. Una vez allí, ha recibido atención médica.
Los hechos han ocurrido a mediodía de este miércoles en ses Voltes d'en Galileu, un paraje escarpado situado en el término municipal de Escorca. Una excursionista ha efectuado una llamada de emergencia, al no poder continuar debido a que se había lesionado en un tobillo.
Estabilizada
A continuación Bombers de Mallorca se han desplazado hasta el lugar donde había tenido lugar el incidente a bordo del helicóptero. Los bomberos han acudido hasta el lugar donde se encontraba la víctima. Una vez estabilizada la extremidad, la han ayudado a subir al interior de la aeronave. A continuación la afectada ha sido trasladada en el helicóptero hasta el hospital de referencia de Baleares, donde ha recibido atención médica especializada para evaluar el alcance de su lesión.
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