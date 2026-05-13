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Una alumna de Derecho de la UIB, herida al caerle encima una ventana de su aula

La joven ha sufrido heridas en la cabeza y ha tenido que ser trasladada a un hospital

El edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB, donde ha ocurrido el accidente.

El edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB, donde ha ocurrido el accidente. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una estudiante de Derecho ha resultado herida esta mañana cuando una de las ventanas de su aula, en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB), se ha desprendido por una racha de viento y le ha caído encima. La joven ha sufrido heridas en la cabeza y ha tenido que ser hospitalizada, aunque desde la UIB señalan que por la tarde ya había podido volver a su casa.

La universidad ha informado de que el accidente ha ocurrido esta mañana en una de las aulas de Derecho, en el edificio Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB. Una racha de viento ha desprendido una ventana, que ha caído en el interior mientras estaban dando clase. La cristalera ha golpeado a la joven y le ha provocado heridas en la cabeza.

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La joven ha sido atendida en primera instancia por el profesor que estaba dando la clase y luego por el servicio médico de la UIB. Tras recibir la primera asistencia ha sido trasladada a un hospital. La UIB ha informado del accidente a la familia de la alumna, que han estado acompañados por la decana de la Facultad de Derecho, profesores y el equipo médico. Las mismas fuentes señalan que la joven había podido volver a su casa por la tarde.

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