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Sorprenden in fraganti a tres ladrones cuando intentaban robar en una vivienda de Esporles

Un vecino denunció la acción de los delincuentes y agentes de la Guardia Civil los detuvieron poco después

Un agente de la Guardia Civil conduce al juzgado a uno de los presuntos ladrones.

Un agente de la Guardia Civil conduce al juzgado a uno de los presuntos ladrones. / GUARDIA CIVIL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Tres ladrones de 34, 35 y 26 años, que se disponían a entrar a robar en una vivienda de Esporles, no se percataron de que todos sus movimientos estaban siendo observados por un vecino. El residente denunció la acción de inmediato antes de que los malhechores irrumpieran en el inmueble. Agentes de la Guardia Civil les han detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado domingo en la localidad de Esportes. Un vecino caminaba por la calle, acertó a pasar por el lugar y reparó pronto en la actitud sospechosa de dos individuos junto a una vivienda. Al aproximarse al lugar, el residente en la zona constató que estos dos sujetos se encontraban haciendo labores de vigilancia. Mientras, un tercero trataba de forzar una ventana para acceder al domicilio.

Sin dilación, el testigo avisó de inmediato a la Guardia Civil alertando de que se estaba produciendo un intento de robo en una vivienda de Esporles ante sus ojos. Acto seguido patrullas del instituto armado de los puestos de Esporles y de Sóller se dirigieron hacia el lugar señalado.

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Huida a la carrera

Al verse sorprendidos por este vecino, los ladrones emprendieron la huida a la carrera. No obstante las patrullas de la Guardia Civil detuvieron a todos ellos. Tras su arresto, todos ellos fueron puestos a disposición judicial la tarde del lunes.

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