La mujer asesinada por su exyerno en la Colònia de Sant Jordi recibió "al menos cinco patadas", según los forenses

Erika Rohrig, la mujer de 74 años que fue asesinada por su exyerno en la Colònia de Sant Jordi en septiembre de 2024, recibió "al menos cinco patadas" que le causaron lesiones muy graves en la cabeza, las cervicales y el pecho, según han detallado hoy en el juicio los forenses que practicaron la autopsia. "Era una persona muy vulnerable que no estaba en condiciones de defenderse" tanto por su edad como por la fuerte medicación que tomaba, han sentenciado los especialistas.

Los forenses han detallado que la víctima fue atacada cuando estaba tumbada boca abajo y que recibió "patadas repetitivas". Sufrió diversos "pisotones repetidos en cabeza, la zona cervical y el tórax" que le causaron varias fracturas. Los forenses han hecho hincapié en que llevaba un parche de fentanilo, una medicación muy potente que se prescribe "para casos extremos de dolor", ya que la mujer sufría diversas patologías.

Esa sustancia opioide, a juicio de los forenses, la convertía en "una persona muy vulnerable", ya que afectaba a sus capacidades y limitaban su posibilidad de defenderse.

Respecto a las facultades del acusado, Vitor Aníbal Temporao, de 47 años, han contado que "dijo que era bebedor, pero no lo acreditó". Además, los forenses que lo exploraron tras el crimen señalaron que presentaba lesiones en un pie "compatibles con la agresión" que había sufrido su exsuegra.

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La Fiscalía pide una condena de 20 años de cárcel para el procesado por un delito de asesinato, mientras la acusación particular, ejercida por la hija de la víctima y expareja del acusado solicita prisión permanente revisable.