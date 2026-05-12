La Guardia Civil denuncia a tres pilotos de drones por vuelos sin permiso durante el Firó de Sóller

La Guardia Civil ha identificado y denunciado a tres pilotos de drones por realizar vuelos sin autorización durante la celebración del Firó de Sóller. Carecían de los permisos necesarios para volar los aparatos en zonas restringidas y con alta concentración de personas y se enfrentan a sanciones económicas por infracciones de la Ley de Seguridad Aérea, ha informado el instituto armado.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde. Ante la magnitud del evento, que congregó a unos 12.000 asistentes, los agentes del Equipo Pegaso de la Guardia Civil desplegaron un operativo de vigilancia especial. El objetivo principal fue garantizar la seguridad ciudadana y asegurar el cumplimiento de la normativa aeronáutica vigente.

Como resultado de esta vigilancia, los agentes levantaron tres actas de denuncia. Las infracciones, recogidas en la Ley de Seguridad Aérea y en la Ley de Seguridad Ciudadana, se fundamentan en operar en un entorno de alta concentración de personas sin autorización y volar en zonas de vuelo restringido, ha señalado la Guardia Civil.

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El instituto armado destaca que el Port de Sóller se encuentra bajo la protección de una Zona Restringida al Vuelo Fotográfico (ZRVF). Esta demarcación, competencia directa del ministerio de Defensa, prohíbe la captación de imágenes aéreas sin autorización previa debido a la proximidad de instalaciones militares. Además, recuerda que el incumplimiento de la normativa sobre drones puede acarrear graves consecuencias administrativas y, dependiendo de la gravedad, penales. Estas sanciones son especialmente severas cuando las operaciones se realizan cerca de infraestructuras críticas, instalaciones militares o eventos de gran relevancia pública donde se pone en riesgo la integridad de los asistentes.