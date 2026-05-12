Detienen al dueño de un bar de Palma por agredir con una barra de hierro en la cabeza a un cliente por el impago de una deuda

El dueño de un bar de Palma, de 38 años y nacionalidad china, golpeó presuntamente con una barra de hierro en la cabeza a un cliente habitual por el impago de una deuda y después de que este hubiera tirado al suelo a su esposa de un fuerte empujón cuando ella le dijo que se marchara. Agentes de la Policía Local de Palma han detenido al propietario del establecimiento por un presunto delito de lesiones y otro de amenazas, ya que antes esgrimió un cuchillo contra el parroquiano y le amenazó de muerte.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.40 horas del pasado 9 de mayo en un bar del barrio palmesano del Rafal. El dueño del local reclamó a uno de sus clientes el pago de consumiciones no abonadas en los días anteriores y esa misma jornada. El asistente se negó tanto a pagarle como a abandonar el local. Acto seguido el propietario cogió un cuchillo de 21 centímetros de hoja y le amenazó de muerte mientras lo esgrimía hacia él. Su esposa, de 41 años y de su misma nacionalidad, logró contener a su marido y le instó a que regresara al interior.

A continuación la esposa del propietario intentó convencer a dicho cliente, de nacionalidad española, para que se marchara de la terraza. Entre ambos se inició un forcejeó. El hombre propinó un fuerte empujón a la mujer y esta cayó al suelo. Al presenciar dicha agresión, el marido y dueño del bar esgrimió una barra metálica de 77 centímetros y golpeó al agresor de su esposa en la cabeza. El golpe le causó una brecha en la cabeza por la que sangraba abundantemente.

Sangrando por la cabeza

Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se desplazó rápidamente al bar del barrio del Rafal donde había tenido lugar la agresión. Nada más llegar, los agentes se encontraron al cliente herido bajo los efectos del alcohol y sangrando por la cabeza. Por este motivo requirieron la presencia de las asistencias sanitarias. Acto seguido visionaron y registraron las imágenes de las cámaras de seguridad del local. Estas habían captado parte de los sucesos.

Tras reconstruir cómo habían ocurrido los hechos, los agentes de la Policía Local detuvieron al dueño del bar por un presunto delito de lesiones y otro de amenazas. También le informaron al cliente de los pasos a seguir para interponer la correspondiente denuncia. Mientras que a la esposa del propietario también le asesoraron para denunciar al cliente que le había agredido y por el delito leve de estafa al no pagarle las consumiciones. Finalmente, el arrestado fue traspasado a la Policía Nacional.