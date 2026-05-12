La Audiencia pone en busca y captura a un acusado de secuestrar y violar a una niña en Palma

La Audiencia Provincial de Palma ha dictado una orden de busca y captura contra un hombre acusado de secuestrar y violar a una niña de 14 años en Palma. El procesado, para quien la Fiscalía pide penas que suman 29 años de prisión por delitos de agresión sexual y detención ilegal, supuestamente engañó a la menor para que le acompañara a su casa y una vez allí la encerró en una habitación y abusó de ella. El sospechoso no se presentó al juicio que debía comenzar ayer y el tribunal acordó emitir una orden internacional de arresto.

Los hechos, según detalla la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, ocurrieron a principios de 2022. El hombre, de 43 años, abordó en la plaza de España de Palma a la víctima, que se había fugado de su casa. Charló con ella y la invitó a su domicilio con la excusa de que allí celebraba el cumpleaños de su hijo junto a unos amigos. La menor accedió y cuando llegó a la vivienda del hombre descubrió que la había engañado, ya que no había fiesta alguna.

De acuerdo con el relato de la niña, cuando intentó marcharse el hombre cerró la puerta del dormitorio con llave, la cogió del pelo y de las manos, la desnudó y la violó. Tras la agresión sexual, le quitó el teléfono móvil y lo apagó, impidiéndole salir de la vivienda hasta la mañana siguiente. Entonces abrió la puerta y la dejó marcharse tras amenazarla para que no contara nada.

La víctima, sin embargo, reveló lo sucedido y la Policía Nacional llevó a cabo una investigación. Los agentes lograron identificar al acusado, un hombre ecuatoriano con antecedentes penales por delitos de lesiones en el ambito familiar y contra la seguridad vial. No llegó a ser detenido, pero fue imputado en la causa abierta por un juzgado de instrucción de Palma.

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La Fiscalía le imputa delitos de agresión sexual a menor de 16 años y detención ilegal, por los que reclama 12 y 17 años de prisión, así como una indemnización de 12.000 euros para la menor por los daños morales. La sección segunda de la Audiencia Provincial tenía previsto celebrar el juicio ayer, pero el hombre no se presentó a la vista y fue puesto en busca y captura.