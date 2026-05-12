Atracos
Asalta a una taxista en Palma tras agarrarla del cuello y colocarle un arma en la nuca
Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes al atracador por un presunto delito de robo con violencia
Un asaltante colocó un arma en la nuca de una taxista en Palma mientras la agarraba fuertemente del cuello. El atracador le sustrajo dinero, el móvil y una tablet a la víctima. Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre por un presunto delito de robo con violencia
Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de abril. Una con taxista recogió a un hombre en Santa Ponça para dirigirse hacia el barrio palmesano de La Soledat. Durante el trayecto todo ocurrió con total normalidad sin que hubiera incidente alguno. No obstante al aproximarse a su destino, el viajero instó a la conductora para que se detuviera inmediatamente.
A continuación el asaltante le colocó un arma en la nuca en la taxista, que no pudo determinar de cuál se trataba. Luego la agarró fuertemente del cuello y le exigió que le diera todo el dinero que tuviera. La víctima le entregó efectivo, el móvil y una tablet. La conductora también sufrió heridas de carácter leve al colocarle el arma en la nuca y debido al agarre del cuello. El atracador, por su parte, abandonó apresuradamente el lugar.
Antecedentes
Tras recibir la denuncia de la víctima, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Tras realizar numerosas pesquisas, lograron determinar la identidad del presunto atracador de la taxista en el barrio palmesano de La Soledat.
Finalmente, los investigadores detuvieron en la mañana de este lunes al presunto atracador de la taxista en el barrio palmesano de La Soledat. El delincuente contaba en su haber con antecedentes por haber protagonizado delitos similares en las últimas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre trabajadora demanda a su empresa por no permitirle conciliar su vida familiar en Mallorca
- La lluvia da una tregua a Mallorca... pero por poco: la Aemet pone fecha al regreso de las tormentas
- Condenado un empresario de Mallorca a cinco años de cárcel por defraudar más de 340.000 euros a la Seguridad Social
- Tomás Ripoll, cardiólogo en Son Llàtzer: «La mayoría de afectados por la enfermedad de Andrade son mallorquines de origen»
- Visitas prohibidas, habitaciones sin luz y ni rastro de contrato: el calvario de tres jóvenes viviendo de alquiler en Mallorca
- La historia detrás de UETAM, la calle que pocos saben descifrar
- El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
- Los precios de un mítico establecimiento de Palma sorprenden a una turista: 'Por esto en Gijón te cobran dos euros, aquí nos va a costar ocho