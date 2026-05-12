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Asalta a una taxista en Palma tras agarrarla del cuello y colocarle un arma en la nuca

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes al atracador por un presunto delito de robo con violencia

Investigadores del Grupo de Atracos de la Pôlicía Nacional.

Investigadores del Grupo de Atracos de la Pôlicía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un asaltante colocó un arma en la nuca de una taxista en Palma mientras la agarraba fuertemente del cuello. El atracador le sustrajo dinero, el móvil y una tablet a la víctima. Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido este lunes a un hombre por un presunto delito de robo con violencia

Los hechos ocurrieron a mediados del pasado mes de abril. Una con taxista recogió a un hombre en Santa Ponça para dirigirse hacia el barrio palmesano de La Soledat. Durante el trayecto todo ocurrió con total normalidad sin que hubiera incidente alguno. No obstante al aproximarse a su destino, el viajero instó a la conductora para que se detuviera inmediatamente.

A continuación el asaltante le colocó un arma en la nuca en la taxista, que no pudo determinar de cuál se trataba. Luego la agarró fuertemente del cuello y le exigió que le diera todo el dinero que tuviera. La víctima le entregó efectivo, el móvil y una tablet. La conductora también sufrió heridas de carácter leve al colocarle el arma en la nuca y debido al agarre del cuello. El atracador, por su parte, abandonó apresuradamente el lugar.

Antecedentes

Tras recibir la denuncia de la víctima, investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hicieron cargo del caso. Tras realizar numerosas pesquisas, lograron determinar la identidad del presunto atracador de la taxista en el barrio palmesano de La Soledat.

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Finalmente, los investigadores detuvieron en la mañana de este lunes al presunto atracador de la taxista en el barrio palmesano de La Soledat. El delincuente contaba en su haber con antecedentes por haber protagonizado delitos similares en las últimas semanas.

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