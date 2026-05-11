Intenta robarle la cerveza a un hombre en Palma amenazándole con un cúter

Un individuo arrebató la cerveza a un hombre de manera sorpresiva en Palma y luego esgrimió un cúter de manera amenazante. Agentes de la Policía Local de Palma se personaron en el lugar y detuvieron al asaltante, de 33 años y nacionalidad marroquí, por un presunto delito de tentativa de robo con violencia e intimidación.

El cúter esgrimido por el asaltante para robar la cerveza en Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre la medianoche del pasado viernes en la calle Manuel de los Herreros de Palma. Una llamada al 092 alertaba de que un sujeto esgrimía un cúter de forma amenazante en el exterior de un local de apuestas. Este le había arrebatado la cerveza a la víctima de manera repentina, y al recriminarle esta su comportamiento, hizo uso del arma blanca. El afectado le lanzó otra cerveza y emprendió la huida.

Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma se personó poco después en el lugar de los hechos. El requirente se subió de manera voluntaria al vehículo policial para tratar de localizar al individuo que le había sustraído la cerveza tras amenazarle con un cúter. A los pocos minutos, el sospechoso fue encontrado en las inmediaciones de la plaza de Pere Garau. La víctima le reconoció sin ningún género de dudas.

Orden de detención

Acto seguido, los agentes se apearon del coche patrulla, dieron el alto a este sujeto y procedieron a cachearle. En el bolsillo de la chaqueta, que llevaba en la mano, le intervinieron la hoja del cúter que había esgrimido momentos antes. Además, sobre este individuo recaía una orden de búsqueda y detención dictada por un juzgado de Palma el pasado 5 de diciembre de 2025. Por este motivo fue detenido de inmediato.

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En el transcurso de su traslado a dependencias policiales, el asaltante mostró una actitud agresiva. Golpeó la mampara del coche patrulla en diversas ocasiones. Finalmente, la sala de atestados completó las diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.