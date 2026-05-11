Laborioso rescate de un perro en Sant Joan tras caer a un pozo de seis metros

Un laborioso operativo se puso en marcha este domingo para rescatar a un perro caído a un pozo de seis metros de profundidad en una finca de Sant Joan. El can, de raza bretona, se mantenía flotando al subirse a unos palés, ya que había agua en el interior. Efectivos de la Guardia Civil y Bombers de Mallorca pusieron al animal a salvo con síntomas evidentes de extenuación y con heridas leves.

Bombers de Mallorca y Guardia Civil durante el rescate del perro en un pozo de Sant Joan. / GUARDIA CIVIL

Un vecino alertó este domingo al detectar la presencia de un perro en el interior de un pozo en una finca de Sant Joan. El can no podía ascender la oquedad y había logrado evitar ahogarse al subirse a un palé que flotaba sobre el agua allí acumulada.

A continuación una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se dirigieron hacia dicha finca de Sant Joan. Los agentes del instituto armado constataron que el perro se encontraba a seis metros de profundidad. Aunque había agua en el interior, el can había logrado ponerse a salvo subiéndose a un palé que flotaba allí. No obstante presentaba signos de agotamiento y algunas heridas leves causadas al intentar salir al exterior.

El perro de raza bretona nada más ser rescatado del pozo de Sant Joan. / Guardia Civil

El salvamento del animal planteaba una gran dificultad por lo angosto del espacio para llegar hasta él, con el problema añadido de la humedad. Por este motivo se solicitó el apoyo de Bombers de Mallorca procedentes del parque de Manacor. Los especialistas tuvieron que emplear técnicas de rescate vertical para descender hasta donde se encontraba el can y ponerle a salvo de forma segura.

Investigación

Una vez que el perro ya estaba en la superficie, no se pudo localizar a su propietario de manera inmediata. Así, fue trasladado al Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD) para que pudiera recibir atención veterinaria y que estuviera bajo custodia de personal especializado. Por su parte, los agentes del Seprona abrieron una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias por las que el animal había ido a parar al fondo del fondo. Esto podría acarrear al responsable un presunto delito de maltrato animal.

A raíz de este incidente, la Guardia Civil ha hecho un llamamiento por la existencia de pozos en Baleares que carecen de las mínimas medidas de seguridad. Esto provoca que los accidentes se sucedan con frecuencia tanto de animales como de personas en circunstancias similares. Desde el instituto armado instan a mantener la boca de los pozos debidamente protegidos y señalizados. Estos han de encontrarse cerrados en áreas rurales de fácil acceso.