Detienen a un empleado de una tienda de informática de Palma por apoderarse de 21.000 euros en dinero y dispositivos electrónicos del comercio

Un empleado de una tienda de informática de Palma se fue apoderando paulatinamente de dinero de la recaudación y de numerosos teléfonos móviles y dispositivos electrónicos por valor de 21.400 euros en su puesto de trabajo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este individuo por un presunto delito de apropiación indebida.

A raíz de las desapariciones de manera continuada de dinero de la caja y de numeroso material electrónico de una tienda de Palma, el responsable del negocio sospechó de uno de sus trabajadores. Todos los indicios apuntaban a que podría tratarse de un empleado desleal. Así, en poco tiempo le había desaparecido 17.400 euros en efectivo y efectos por valor de 14.000 euros.

Tras interponer el afectado la correspondiente denuncia por la desaparición de dinero de la recaudación diaria y efectos de su empresa de informática que se encontraban a la venta, investigadores de la Policía Judicial de la Comisaría Centro de Palma se encargaron del caso.

Tras recabar toda la información, los agentes del Grupo de investigación Centro de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para determinar quién era el autor de estas sustracciones continuadas en este negocio de informática.

Venta online

El principal sospechoso tenía acceso a la caja fuerte del establecimiento. Al abrirla se apoderó de 17.000 euros en efectivo, que se encontraban allí. Las comprobaciones realizaron por la propia empresa determinaron que este individuo se había ido apropiando de numerosos objetos electrónicos. Entre estos se encontraban teléfonos móviles, discos duros, tarjetas gráficas y diferentes componentes externos. Todo ello alcanzaba un valor de 14.000 euros.

Además, los investigadores constataron que este empleado había vendido varios de estos objetos electrónicos en plataformas de venta online. Así pudieron recuperar algunos de estos artículos antes de que fueran comprados por otras personas. La mañana del pasado martes se activó un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización del sospechoso y su posterior detención por un presunto delito de apropiación indebida.