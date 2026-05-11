Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesino Suegra Colònia Sant JordiJóvenes Viviendo AlquilerDefraudador Seguridad SocialEnfermedad Andrade Son EspasesDemanda Conciliación
instagramlinkedin

Detenido por agredir sexualmente a un niño en un parque de Palma

Dos agentes de la Policía Nacional, en una foto de archivo

Dos agentes de la Policía Nacional, en una foto de archivo / CNP

EP

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agresión sexual después de haber tocado las partes íntimas de un niño cuando se tiraba por un tobogán en un parque de Palma.

Según relata la Policía, el pasado lunes un hombre se sentó en el final de un tobogán de un parque del barrio del Camp Redó y, al bajar un niño, le tocó sus partes íntimas, por lo que la madre del menor y otras personas le empezaron a recriminar su actitud y el varón insultó al resto de personas marchándose del lugar cuando le amenazaron con llamar a la Policía Nacional.

Al día siguiente, la abuela de la víctima volvió a ver al hombre por la zona, por lo que llamó al 091 para alertar de la presencia del presunto autor y se personó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano.

Al llegar los agentes, el hombre se había ido a su casa y la abuela explicó que, además de los hechos del día anterior, también grababa a menores en el parque.

Noticias relacionadas

Por todo ello, fue localizado y detenido en su vivienda por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

TEMAS

  • agresión sexual
  • Mallorca
  • sucesos
  • Palma
  • Policía Nacional
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reforma del centro comercial Festival Park abre otra batalla con el pequeño comercio
  2. Vadillo, sobre la final de la Champions ante el Sporting de Portugal: 'Ellos son mejores que nosotros, pero hay que jugar
  3. El centro comercial Festival Park estudia reducir el espacio dedicado a los cines para ubicar más tiendas
  4. Un alto cargo del Govern Armengol se desmarcó de las mascarillas corruptas
  5. Anatolia, el restaurante que elevó el kebab a clásico gastronómico
  6. La Guardia Civil rescata una pardela balear atrapada en un pozo de Cabrera
  7. Las tiendas tradicionales que resisten en Palma: 'Mantener un negocio emblemático es un lujo
  8. Sara Caballero, modelo: «Cuando vuelvo a Mallorca, dejo de ser modelo y soy de nuevo yo»

Detenido por agredir sexualmente a un niño en un parque de Palma

Detenido por agredir sexualmente a un niño en un parque de Palma

La hija de la mujer asesinada por su exyerno: "Tenía miedo, dormía con los zapatos puestos para poder salir más deprisa"

La hija de la mujer asesinada por su exyerno: "Tenía miedo, dormía con los zapatos puestos para poder salir más deprisa"

Expulsado del juicio el acusado de asesinar a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi

Expulsado del juicio el acusado de asesinar a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi

Un chico de 15 años, herido al sufrir un accidente cuando iba en bicicleta por un camino de Campos

Un chico de 15 años, herido al sufrir un accidente cuando iba en bicicleta por un camino de Campos

Dos detenidos en Manacor por agredir sexualmente a una turista tras echarle un tranquilizante en la copa

Dos detenidos en Manacor por agredir sexualmente a una turista tras echarle un tranquilizante en la copa

Detenido por robar numerosas herramientas de cuatro furgonetas en Palma

Detenido por robar numerosas herramientas de cuatro furgonetas en Palma

Desalojadas un centenar de personas por un incendio en un hotel de s'Illot

Desalojadas un centenar de personas por un incendio en un hotel de s'Illot

Un conductor ebrio huye tras un accidente en el Paseo Marítimo de Palma, pero se deja la matrícula

Un conductor ebrio huye tras un accidente en el Paseo Marítimo de Palma, pero se deja la matrícula
Tracking Pixel Contents