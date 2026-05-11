Detenido por agredir sexualmente a un niño en un parque de Palma

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agresión sexual después de haber tocado las partes íntimas de un niño cuando se tiraba por un tobogán en un parque de Palma.

Según relata la Policía, el pasado lunes un hombre se sentó en el final de un tobogán de un parque del barrio del Camp Redó y, al bajar un niño, le tocó sus partes íntimas, por lo que la madre del menor y otras personas le empezaron a recriminar su actitud y el varón insultó al resto de personas marchándose del lugar cuando le amenazaron con llamar a la Policía Nacional.

Al día siguiente, la abuela de la víctima volvió a ver al hombre por la zona, por lo que llamó al 091 para alertar de la presencia del presunto autor y se personó una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano.

Al llegar los agentes, el hombre se había ido a su casa y la abuela explicó que, además de los hechos del día anterior, también grababa a menores en el parque.

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Por todo ello, fue localizado y detenido en su vivienda por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.