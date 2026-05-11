Expulsado del juicio el acusado de asesinar a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi

El hombre acusado de asesinar a su exsuegra en la Colònia de Sant Jordi ha sido expulsado del juicio. Al inicio de la vista oral que se celebra con jurado popular en la Audiencia Provincial de Palma, Vitor Aníbal Temporao ha interrumpido la sesión para alegar "indefensión". Ha explicado que no está de acuerdo con la actuación del abogado de oficio que le representa y que quiere cambiar de letrado. El magistrado le ha explicado que han recibido ya sus quejas, desestimadas por el Colegio de Abogados, pero Temporao ha continuado quejándose. Tras ser advertido varias veces por el magistrado que preside el juicio de que su declaración será el miércoles y que debía guardar silencio y seguir el desarrollo de la vista, el juez ha acordado su expulsión de la sala para poder iniciar la vista. Tras permanecer unos minutos en los calabazos de la Audiencia custodiado por la Policía Nacional, el procesado ha regresado a la sala.

El primer testigo en declarar ha sido un agente de la Guardia Civil que fue de los primeros en llegar a la escena del crimen. "Encontramos a dos personas. Vitor Aníbal estaba ensangrentado y la víctima estaba tendida boca abajo sin signos vitales. Tenía lesiones incompatibles con la vida, con el cráneo deformado y pérdida de masa encefálica", ha señalado. Sobre la actitud del sospechoso, ha dicho que caminaba con normalidad y que no presentaba signos de estar ebrio o drogado y que no tenía ninguna herida. Otro de los agentes ha contado que el hombre decía: "Yo no he sido, yo no estaba". Fue detenido de inmediato y no preguntó en ningún momento por el estado de la víctima.

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Los hechos ocurrieron en la tarde del 25 de septiembre de 2024 en la finca de la Colònia de Sant Jordi donde el acusado convivía con su exsuegra y su expareja. Según la investigación, el hombre pateó en la cabeza a su exsuegra, de 74 años, hasta acabar con su vida. La Fiscalía pide 20 años de prisión y la acusación particular, prisión permanente revisable.