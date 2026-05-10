Detenido por robar numerosas herramientas de cuatro furgonetas en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del pasado miércoles a un ciudadano senegalés que acababa de robar numerosas herramientas de cuatro furgonetas estacionadas en el Polígono de Levante, en Palma. La Policía ha incrementado los servicios de vigilancia ante el incremento de robos en el interior de vehículos, y una de estas patrullas sorprendió al sospechoso cuando acarreaba con dos mochilas y una gran bolsa con el botín.

Según informan desde la Policía Nacional, una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional que estaba en la calle General Ricardo Ortega de Palma se fijó en un hombre que cargaba con dos mochilas y una bolsa de gran tamaño, de la que asomaban herramientas como taladros y focos de obra. El individuo, al ver el coche patrulla, cambió bruscamente la dirección de su marcha. Los agentes le interceptaron y revisaron las bolsas: contenían taladros, brocas, focos, guantes y otras herramientas. Cuando le preguntaron por el origen de todo ese material, no lo pudo justificar.

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Mientras tanto, otra patrulla realizó una batida por los alrededores y encontró cuatro furgonetas con signos evidentes de haber sido forzadas, con las ventanillas fracturadas y las puertas traseras abiertas. El sospechoso quedó detenido como presunto autor de cuatro robos con fuerza y trasladado a comisaría.