Desalojadas un centenar de personas por un incendio en un hotel de s'Illot

Un incendio en una habitación de un hotel de s’Illot obligó esta madrugada a desalojar a un centenar de huéspedes. Una agente de la Policía Local que participó en el desalojo tuvo que recibir asistencia médica por inhalación de humo. Los servicios sanitarios atendieron también a una mujer por una crisis de ansiedad y a una embarazada, por precaución. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que el siniestro tuviera consecuencias peores, según informa la Policía Local de Sant Llorenç.

Los hechos ocurrieron a las tres y cuarto de la madrugada. La Policía Local de Sant Llorenç des Cardassar recibió un aviso del Centro de Emergencias 112 alertando de un incendio en un establecimiento hotelero de la zona turística de s’Illot. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de la Policía Local, cuyos agentes actuaron de inmediato al detectar una intensa acumulación de humo procedente de una de las habitaciones.

Los policías accedieron al interior de la estancia para comprobar si había personas atrapadas y confirmaron que se encontraba vacía. Paralelamente, y ante el riesgo derivado de la propagación del humo, se procedió a evacuar preventivamente a unos 110 clientes del hotel, que fueron concentrados en el exterior del edificio mientras se desarrollaban las tareas de extinción y ventilación.

El hotel que fue desalojado a causa del incendio. / Policía Local Sant Llorenç

Al operativo se sumaron una patrulla de la Guardia Civil de Artà, tres unidades de Bomberos del Consell de Mallorca y dos ambulancias del 061.

Las primeras hipótesis apuntan a que el origen del incidente estuvo en un extractor del baño de la habitación afectada que generó una densa humareda y activó automáticamente la alarma contra incendios del establecimiento.

Los huéspedes del hotel permanecieron en el exterior hasta que los Bombers sofocaron el fuego. / Policia Local Sant Llorenç

No se registraron heridos de gravedad. No obstante, una mujer embarazada fue atendida de manera preventiva por los servicios sanitarios, una trabajadora del hotel sufrió una crisis de ansiedad leve y una agente de la Policía Local precisó asistencia por inhalación de humo durante la intervención.

Una vez extinguido el incendio y tras verificar los bomberos que el inmueble reunía nuevamente las condiciones de seguridad necesarias, los clientes pudieron regresar progresivamente a sus habitaciones.

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La actuación coordinada de todos los servicios de emergencia permitió controlar la situación en pocos minutos y evitar daños personales de mayor consideración.