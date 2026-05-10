Un chico de 15 años, herido al sufrir un accidente cuando iba en bicicleta por un camino de Campos

Un menor de 15 años ha sido hospitalizado este mediodía al sufrir un accidente cuando circulaba en bicicleta acompañado por su padre por el Camí del Palmer, en el término municipal de Campos. Al lugar han acudido dotaciones de la Policía Local de Campos y la Guardia Civil.

El accidente, según informan los servicios de emergencia, ha ocurrido poco antes de las doce del mediodía, en el Camí del Palmer, en el término municipal de Campos. El menor, que iba en bicicleta junto a su padre, habría perdido el equilibrio al cruzarse con una furgoneta, ha golpeado contra el vehículo y ha caído al suelo El chico ha sufrido diversas lesiones, aunque en principio su estado no era grave.

Noticias relacionadas

Al lugar se han desplazado dotaciones de la Policía Local de Campos y la Guardia Civil, que han confeccionado un atestado. Una ambulancia ha trasladado al menor herido al hospital de Son Espases.