La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Santanyí

Agentes de la Guardia Civil de Santanyí arrestaron el pasado miércoles a un italiano de 58 años, presunto responsable de un punto de venta de droga muy activo en la localidad. Durante el registro, en el que participaron perros adiestrados, los investigadores descubrieron un escondrijo en el interior una pared que contenía 34.000 euros y 112 gramos de cocaína. El detenido ingresó en prisión provisional tras declarar en el juzgado de guardia.

Droga y teléfonos móviles intervenidos al detenido. / Guardia Civil

La operación ha sido denominada "Colosseo 2" y se inició el pasado mes de marzo tras detectarse un incremento en el tráfico de drogas en Santanyí. Los residentes de una zona residencial de la localidad habían denunciado el constante trasiego de personas que acudían a una vivienda para adquirir sustancias estupefacientes.

Tras semanas de vigilancias y gestiones policiales, los agentes del puesto de Santanyí reunieron indicios suficientes para confirmar que en la vivienda se había instalado un activo punto de venta de drogas, por lo que solicitaron al juzgado una orden de registro, que se llevó a cabo el pasado miércoles.

Dinero intervenido por la Guardia Civil. / Guardia Civil

Los investigadores, con el apoyo de agentes de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico, con perros adiestrados en la búsqueda de estupefacientes, irrumpieron en el domicilio sospechoso. Durante el registro hallaron 112 gramos de cocaína y más de 34.000 euros, la mayor parte escondidos en un compartimento oculto en el interior de una pared. Además se intervinieron un vehículo, básculas de precisión y libretas manuscritas con la contabilidad de las supuestas ventas.

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Con esta intervención la Guardia Civil considera neutralizado uno de los focos de venta de droga más activos y problemáticos del municipio. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones vinculadas a estos hechos. La persona detenida fue puesta a disposición del juzgado de guardia de Manacor, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.