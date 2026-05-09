Dos detenidos por ofrecer droga a policías de paisano en la Playa de Palma
En ambos casos los arrestados mostraron una bolsita de cocaína a los agentes al tiempo que decían: "Cincuenta euros"
Un hombre y una mujer han sido detenidos en los últimos días por ofrecer droga a agentes de la Policía Nacional de paisano en la Playa de Palma, en dos incidentes distintos pero calcados. En ambos casos los camellos se acercaron a los policías que patrullaban por la zona de madrugada, les mostraron una bolsita de cocaína y les pidieron cincuenta euros.
Según informa la Policía Nacional, la primera intervención se produjo sobre las dos de la madrugada del pasado domingo en la calle Llaüt de s'Arenal. Una pareja de agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) que circulaban en un coche camuflado se detuvo en un paso de peatones. En ese momento se les acercó una mujer, que golpeó la ventanilla con los nudillos y les mostró una bolsita con una sustancia blanca. Cuando el policía bajó la ventanilla le dijo: "Cincuenta euros".
Los agentes se bajaron del coche y se identificaron como policías. Entonces a mujer rompió la bolsita y trató de tirar su contenido al suelo, aunque uno de los agentes se la quitó antes de que la vaciara del todo. La mujer fue detenida por un delito de tráfico de drogas.
Dos días después, el pasado martes, otros agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, también de paisano, que estaban en un área de ocio nocturno en la carretera de s'Arenal fueron abordados por un hombre, que les enseñó también una bolsita con un polvo blanco en su interior y les pidió a cambio cincuenta euros. Los agentes se identificaron también como policías, arrestaron al hombre y le intervinieron la droga.
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