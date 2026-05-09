Detenido por asaltar a dos personas con unas tijeras en un cajero automático de Palma

La Policía Nacional arrestó el miércoles por la mañana a un hombre senegalés que poco antes amenazó con unas tijeras a dos personas para robarles mientras estaban frente a un cajero automático de Palma. Una patrulla alcanzó a ver al individuo cuando huía, salió en su persecución y le inmovilizó pese a que ofreció resistencia.

Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la mañana del miércoles en un cajero automático de Palma. Varios clientes que realizaban gestiones frente al terminal fueron amenazados por un hombre que portaba un objeto punzante en la mano, para que le entregaran en dinero. El asaltante también agarró una cadena de oro que llevaba una de las víctimas para quitársela.

Desde la sucursal bancaria alertaron al 091 y una patrulla acudió rápidamente al lugar. Los agentes se entrevistaron con la responsable de la oficina, que les relató lo que había ocurrido y señaló al autor, que había emprendido la huida a la carrera.

Los policías salieron en persecución del sospechoso y le gritaron que se detuviera. El hombre llevaba las manos dentro de los bolsillos, por lo que tomaron precauciones ante la posibilidad de que pudiera ir armado. El individuo se mostró desafiante y desobedeció las indicaciones de los agentes.

Cuando los policías trataron de inmovilizarle, el hombre mantuvo una fuerte resistencia. Durante el forcejeo se le cayó al suelo un objeto punzante, que resultó ser unas tijeras metálicas. Finalmente el sospechoso fue reducido.

Mientras tanto, otra patrulla se entrevistó con las víctimas del intento de asalto. Todos coincidieron al explicar que estaban realizando gestiones en el cajero cuando el hombre se les había acercado por detrás, les mostró un objeto punzante, y les amenazó con pincharles si no le daban el dinero.

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El hombre quedó detenido como presunto autor de dos delitos de robos con violencia y desobediencia a los agentes, y fue trasladado a la comisaría.