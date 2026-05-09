Carreras ilegales de coches en Can Valero: la Policía Local de Palma sorprende a unas 200 personas congregadas

Más de doscientas personas se habían congregado en la madrugada del pasado domingo 3 de mayo en el polígono de Can Valero, en Palma, para presenciar las carreras ilegales de coches. La Policía Local de Palma sorprendió a los participantes cuando realizaban derrapes, trompos y competiciones de velocidad. Los agentes disolvieron la competición e impusieron más de 50 multas a distintos conductores.

La concentración ilegal fue descubierta por la Policía Local en la madrugada del pasado domingo 3 de mayo en la intersección de las calles 4 de Noviembre y Poima, en el polígono de Can Valero. Unas doscientas personas se habían concentrado en la zona y jaleaban las maniobras de los conductores de tres turismos, que realizan derrapes y trompos muy cerca de la gente, lo que provocaba situaciones de elevado riesgo.

Posteriormente los coches realizaron una competición de velocidad. Uno tras otro, los coches circulaban por el mismo tramo a toda velocidad, superando ampliamente el límite de la calle.

Cuando los agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) de la Policía Local irrumpieron en el lugar para tratar de identificar a los participantes fueron recibidos con hostilidad por la multitud que se había congregado, por lo que tuvieron que solicitar refuerzos. Los policías interceptaron a dos de los conductores que participaban en las carreras, dos españoles mayores de edad. El tercer turismo se escapó antes de que se asegurara la zona, si bien el conductor pudo ser identificado plenamente.

Uno de los vehículos interceptados tenía la ITV caducada hace dos años y carecía de seguro, lo que incrementaba el riesgo de las maniobras que había realizado. Los agentes tramitaron diligencias contra los participantes en las carreras por infracciones muy graves: conducción temeraria y participación en competiciones de velocidad no autorizadas.

Además, los controles realizados en los vehículos de los espectadores se saldaron con 17 denuncias por tener la ITV caducada, cinco por carecer de seguro, 14 por infracciones a la ordenanza de circulación y seis por otras irregularidades.

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Durante los últimos meses se han producido varias intervenciones similares en puntos donde se realizaban estas carreras. Desde la Policía Local reiteraron su intención de continuar vigilando las zonas donde se detectan estas prácticas y actuar con contundencia para erradicarlas.