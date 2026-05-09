Un árbol de grandes dimensiones se desploma en la calle Torcuato Luca de Tena, en Palma

Susto en la calle Torcuato Luca de Tena, en la barriada de Pere Garau, en Palma. Un árbol de grandes dimensiones se desplomó ayer por la noche y quedó cruzado en medio de la vía. En el siniestro no hubo heridos aunque la enorme copa causó desperfectos en varios vehículos estacionados y la calle permaneció cortada cerca de tres horas, hasta que los Bombers trocearon el tronco y lo retiraron. Es el segundo árbol que cae en las calles de Palma en apenas dos días.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el incidente ocurrió sobre las ocho de la tarde, cuando un árbol de grandes dimensiones ubicado a la altura del número 43 de la calle Torcuato Luca de Tena se desplomó súbitamente y quedó con el tronco cruzado en medio de la vía. Muchos vecinos se alarmaron por el estruendo de la caída. En ese momento no pasaba nadie por la calle, por lo que no hubo heridos, aunque la copa causó daños en varios coches estacionados.

Al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Palma. La calle permaneció cortada al tráfico hasta cerca de las once de la noche. Los bomberos tuvieron que trocear el tronco, de medio metro de diámetro, para ir retirándolos de la vía.

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Se trata del segundo incidente similar en Palma en apenas dos días. El pasado jueves la calle Fausto Morell tuvo que ser también cortada al tráfico por la caída de un árbol de grandes dimensiones.