Un árbol de grandes dimensiones se desploma en la calle Torcuato Luca de Tena, en Palma
Varios vehículos sufrieron desperfectos y la vía permaneció cortada cerca de tres horas, hasta que los Bombers trocearon y retiraron el tronco
Susto en la calle Torcuato Luca de Tena, en la barriada de Pere Garau, en Palma. Un árbol de grandes dimensiones se desplomó ayer por la noche y quedó cruzado en medio de la vía. En el siniestro no hubo heridos aunque la enorme copa causó desperfectos en varios vehículos estacionados y la calle permaneció cortada cerca de tres horas, hasta que los Bombers trocearon el tronco y lo retiraron. Es el segundo árbol que cae en las calles de Palma en apenas dos días.
Según informan fuentes de los Bombers de Palma, el incidente ocurrió sobre las ocho de la tarde, cuando un árbol de grandes dimensiones ubicado a la altura del número 43 de la calle Torcuato Luca de Tena se desplomó súbitamente y quedó con el tronco cruzado en medio de la vía. Muchos vecinos se alarmaron por el estruendo de la caída. En ese momento no pasaba nadie por la calle, por lo que no hubo heridos, aunque la copa causó daños en varios coches estacionados.
Al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local y los Bombers de Palma. La calle permaneció cortada al tráfico hasta cerca de las once de la noche. Los bomberos tuvieron que trocear el tronco, de medio metro de diámetro, para ir retirándolos de la vía.
Se trata del segundo incidente similar en Palma en apenas dos días. El pasado jueves la calle Fausto Morell tuvo que ser también cortada al tráfico por la caída de un árbol de grandes dimensiones.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Govern aprueba la jornada laboral de 35 horas para funcionarios, una subida salarial del 1,5% y más flexibilidad en las vacaciones
- Accidente en el aeropuerto de Palma: Un avión de Air Europa sale de su trayectoria al aterrizar y queda atravesado en la pista norte
- El exjefe de Traumatología de Son Espases, a juicio por una agresión sexual a una auxiliar de enfermería
- Una clínica privada de Palma indemnizará con más de 200.000 euros a una madre tras no detectar malformaciones en el feto en una ecografía
- Mimi Sheller, socióloga estadounidense: 'El modelo turístico actual como el de Baleares está llegando a sus límites ecológicos y sociales
- El británico fallecido al golpearse con un cristal en Santa Margalida es un conocido modelo y actor
- Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx
- Llevarán a Cort a la Fiscalía Anticorrupción si no cierra ya las gasolineras de Avingudes y Progrés