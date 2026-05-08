La Policía Local de Palma intercepta dos días seguidos al mismo conductor sin carné

Ilegal, reincidente y con mala suerte. Agentes de la Policía Local de Palma han interceptado dos veces en dos días a un hombre que circulaba en coche pese a no tener carné. El individuo, español de 56 años, ha quedado investigado por dos delitos contra la seguridad vial y ha sido citado para dos juicios distintos, el mismo día, con apenas diez minutos de diferencia.

Según informa la Policía Local de Palma, el hombre fue sorprendido la primera vez el pasado martes 5 de mayo a la una menos veinte de la madrugada, cuando agentes del Grup d'Actuació Preventiva (GAP) realizó un control de vehículos en el Paseo Mallorca. Los policías dieron el alto un turismo y, cuando revisaron la documentación del conductor, un hombre español de 56 años, comprobaron que no tenía carné de conducir. Solo disponía de una licencia para ciclomotores.

Los policías le informaron de que quedaría investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso. El turismo fue entregado a un familiar que acudió al lugar y mostró un permiso de conducir en regla. El investigado fue citado para ser sometido a un juicio rápido la semana que viene.

Al día siguiente, el miércoles, sobre la una y cuarto de la madrugada, otra unidad del GAP realizó otro control de tráfico similar en la calle Federico García Lorca y le dio el alto al mismo hombre, que conducía el mismo vehículo. Cuando los policías le pidieron la documentación, el hombre respondió que no tenía y añadió que la Policía ya lo sabía porque le habían parado el día anterior.

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Así que los agentes le informaron de que volvía a quedar investigado por otro delito contra la seguridad vial. De nuevo fue citado para otro juicio rápido, que se celebrará el mismo día que el anterior, diez minutos más tarde. En esta segunda ocasión no se pudo localizar a ningún allegado con carné que se hiciera cargo del vehículo, por lo que fue retirado al depósito municipal.