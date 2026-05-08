El pirómano de la calle Tiziano de Palma dice que provocó el incendio porque los servicios de emergencias no le hacían caso

El hombre de 56 años que ha sido detenido esta semana por provocar un incendio en tres motos aparcadas en la calle Tiziano, en Palma, que atrapó a una decena de vecinos manifestó que lo hizo para llamar la atención de los servicios de emergencias, porque unas personas le estaban intimidando y cuando llamó por teléfono no le hicieron caso. El individuo, al parecer un indigente que sufre algún trastorno mental, admitió que unos días antes le había pegado fuego a una papelera en la zona por el mismo motivo.

Según informa la Policía Nacional, el incendio se produjo el pasado martes sobre la una y media de la madrugada en la calle Tiziano de Palma, cuando los servicios de emergencias fueron alertados de un violento incendio en tres motos aparcadas juntas.

El fuego se propagó con rapidez hacía varias motocicletas y la fachada de un edificio de viviendas con los moradores en el interior, por lo que se vivieron momentos de tensión.

Al lugar acudieron patrullas de la Policía Nacional y de los bomberos, que sofocaron el fuego. Durante la intervención los equipos de emergencia oyeron alertando de que había una mujer de avanzada edad en el interior de una de las viviendas con movilidad reducida y que no podía salir.

Finalmente la mujer y una vecina que le ayudaba fueron rescatadas, aunque tuvieron que recibir asistencia médica por inhalación de humo.

Las tres motocicletas quedaron calcinadas y tres coches sufrieron grandes daños, al igual que la fachada del edificio.

La fachada de la finca sufrió grandes daños. / X.P.

Investigación

Los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional recabaron datos e identificaron a testigos. A partir de ese momento el Grupo de Atracos de la Policía Nacional asumió la investigación.

Los investigadores realizaron numerosas gestiones, recogieron pruebas y tomaron declaración a testigos. De esta manera pudieron confirmar que poco antes del incendio habían visto a un hombre cerca de las motos, que se marchó precipitadamente.

Nuevas gestiones permitieron localizar a este sospechoso, que reconoció que había pegado fuego al arcón de una de las motos con un mechero. Dijo que lo hizo para llamar la atención de los servicios de emergencias, porque estaba siendo intimidado por varias personas y había pedido ayuda por teléfono y no le hacían caso. Añadió que no pretendía que el fuego fuera tan grave, pero se le había ido de las manos.

También contó que días antes también había prendido fuego a unas papeleras en la zona por el mismo motivo. Los agentes comprobaron como efectivamente el día 1 de mayo de madrugada se produjo el incendio de las papeleras.

Noticias relacionadas

Los investigadores comprobaron los hechos y la participación del hombre en el suceso, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de incendio.